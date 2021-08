Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour à la case départ pour Antoine Griezmann ?

Publié le 1 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone semble tiraillé entre vendre Antoine Griezmann ou le conserver comme As l’a confié samedi, l’Atletico de Madrid resterait prêt à récupérer son ancien attaquant.

Sur le toit du monde avec l’Équipe de France en 2018 et vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atletico de Madrid la même année, Antoine Griezmann avait prouvé faire partie de la cour des grands lorsqu’il évoluait sous les ordres de Diego Simeone chez les Colchoneros . Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2019, l’attaquant français semble piétiner, mais Enrique Cerezo reste certain que le club blaugrana est ce qu’il faut à Griezmann pour qu’il poursuive sa progression. « Il est parti à un moment très compliqué pour l'Atlético. Tout ce que nous voulions, c'était qu'il soit traité à Barcelone de la même manière que nous le faisions. Je pense que Barcelone est un bon tremplin pour sa carrière ». Voici le message que le président de l’Atletico de Madrid a fait passer à Radio Colonia. Quelques heures plus tôt, Cerezo a pourtant ouvert la porte à un retour d’Antoine Griezmann à Madrid.

L’Atletico ouvre la porte à Griezmann