Mercato - Barcelone : Une révélation des JO envoie un message fort à Joan Laporta !

Publié le 1 août 2021 à 22h30 par La rédaction

A l’affut de toutes les bonnes affaires sur ce mercato, Joan Laporta s’est vu proposer Rafa Mir, la révélation espagnole des JO. Mais l’ancien buteur de Huesca serait aussi suivi par l’Atlético de Madrid, et le joueur de 24 ans semble emballé pour la seconde solution.

Malgré les quatre renforts qui ont rapidement posé leurs valises à Barcelone, le mercato de Joan Laporta commence à se tranquilliser. Le président du Barça s’attarde sur la prolongation de contrat de Lionel Messi, et à son dégraissage. En attaque notamment. Martin Braithwaite et Rey Manaj pourraient partir, et Jorge Mendes aurait déjà une idée en tête pour leur succession. D’après les informations de Sport , le célèbre agent portugais aurait proposé Rafa Mir, la révélation espagnole des JO, au Barça. Mais l’attaquant appartenant à Wolverhampton serait aussi sur les tablettes de l’Atletico de Madrid.

« Je pense que la façon dont ils jouent me convient très bien »