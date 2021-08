Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bientôt le coup de sifflet final dans le feuilleton Messi ?

Publié le 1 août 2021 à 15h30 par H.G.

Alors que la prolongation de Lionel Messi n’a toujours pas été officialisée par le FC Barcelone, le dénouement du feuilleton pourrait enfin intervenir dans les prochains jours.

L’avenir de Lionel Messi fait l’objet d’un feuilleton depuis maintenant un an. L’été dernier, l’international argentin voulait quitter le FC Barcelone, mais il s’est finalement ravisé après que Josep Maria Bartomeu ait forcé afin de le conserver. Ce faisant, celui qu’on surnomme La Pulga a décidé d’honorer la dernière année de son contrat au sein de son club de toujours. Mais l’arrivée de Joan Laporta à la présidence du Barça a relancé le dossier, dans la mesure où le numéro 10 des Blaugrana s’est alors montré ouvert à l’idée d’une prolongation de son contrat. En ce sens, un accord aurait même déjà été trouvé entre Lionel Messi et la direction du FC Barcelone, mais tout est actuellement bloqué en raison des difficultés économiques du club catalan. C’est bien simple : en raison de sa masse salariale colossale, l’écurie catalane est tout simplement dans l’incapacité de boucler la prolongation de Lionel Messi.

Lionel Messi prolongé d’ici le 8 août ?