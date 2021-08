Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille dans ce dossier XXL de Laporta !

Publié le 1 août 2021 à 22h10 par La rédaction

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich, Leon Goretzka est annoncé dans le viseur du Real Madrid et du Barça. Interrogé sur l'avenir de son joueur, Julian Nagelsmann, l’entraîneur du club munichois, a rappelé qu’il souhaitait à tout prix conserver l’Allemand.

Après une saison de transition, où Ronald Koeman aura fait de son mieux afin de relancer le Barça, Joan Laporta doit réaliser un bon mercato pour ramener le club au sommet. Et le président du FC Barcelone est bien parti, avec quatre renforts bouclés très rapidement, dont trois arrivés libres de tout contrat. A présent, Laporta doit encore attirer un milieu de terrain, et Leon Goretzka serait notamment visé. L'Allemand n'a plus qu'une année de contrat avec le Bayern Munich et serait également dans le viseur du Real Madrid et de Manchester United. Mais du côté de la Bavière, on ne semble pas prêt à lâcher l’international allemand…

« Je lui ai dit que je serais heureux s'il prolongeait »