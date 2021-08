Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'avenir de Romain Hamouma est tout tracé !

Publié le 1 août 2021 à 20h10 par D.M.

A la surprise générale, Romain Hamouma a prolongé son contrat d'un an avec l'ASSE. L'attaquant va évoluer sous les ordres de Claude Puel cette saison, avant de possiblement rejoindre le staff stéphanois.

L’avenir de Romain Hamouma semblait écrit. En fin de contrat avec l’ASSE, l’attaquant de 34 ans n’avait pas reçu d’offre de prolongation et se dirigeait vers un départ. Comme annoncé par le 10Sport.com, de nombreux clubs de Ligue 1 ont contacté le joueur comme Brest, Nice ou Troyes, mais Hamouma attendait un signe des Verts . Et cet appel est arrivé. L’ASSE a finalement officialisé la prolongation d’Hamouma le 21 juillet dernier. L’attaquant est désormais lié au club du Forez jusqu’en 2022 et devrait rester au sein du club stéphanois après avoir pris sa retraite.

Hamouma prochain entraîneur des attaquants de l'ASSE