Mercato - Real Madrid : Cette énorme annonce sur l'avenir de Toni Kroos !

Publié le 1 août 2021 à 20h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur de la Juventus, Toni Kroos ne devrait pas quitter le Real Madrid cet été à moins d'une offre exceptionnelle.

« Je veux prendre ma retraite au Real Madrid, je suis heureux ici » confiait Toni Kroos en octobre dernier. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, le milieu de terrain est épanoui en Espagne et n’a pas l’intention de partir cet été. Pourtant, la presse italienne affirme que la Juventus voudrait le recruter et envisagerait de se séparer d’Aaron Ramsey et de Merih Demiral pour alléger sa masse salariale. Des rumeurs qui n’inquiètent pas les dirigeants du Real Madrid.

« S'ils veulent Kroos, qu'ils viennent avec une offre de plus de 70 millions d'euros et nous discuterons »