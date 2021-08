Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance est claire pour Erling Haaland !

Publié le 1 août 2021 à 18h10 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans les viseurs de plusieurs clubs européens, notamment celui du Real Madrid, Erling Haaland ne devrait pas être facilement libéré par le Borussia Dortmund.

Arrivé il y a un an et demi au Borussia Dortmund, Erling Haaland n’a eu de cesse de s’illustrer de fort belle manière au sein du club de la Ruhr. Ce faisant, l’international norvégien a attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes, à commencer par ceux du Real Madrid et de Chelsea. Les deux écuries sont en effet celles annoncées avec le plus d’insistance sur les traces du natif de Leeds. Cependant, tandis qu’il possèdera une clause libératoire fixée à 75 M€ l’été prochain, le Borussia Dortmund ne semble pas vraiment disposé à brader Erling Haaland cet été.

Même une offre de 150 M€ ne suffira pas au Borussia Dortmund !