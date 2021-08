Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle à 50M€ dans le dossier Ferland Mendy !

Publié le 1 août 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que l’avenir de Ferland Mendy s’écrit en pointillés au Real Madrid, le club espagnol pourrait bien se montrer ouvert à l’idée d’un départ de son joueur.

Protégé de Zinedine Zidane, Ferland Mendy risque de payer cher le départ du technicien français du Real Madrid. En effet, Carlo Ancelotti a effectué on grand retour sur le banc du club de la capitale espagnole et a choisi de nommer Marcelo en tant que capitaine après le départ de Sergio Ramos au terme de son contrat. Ainsi, l’international brésilien semble être passé devant Ferland Mendy dans la hiérarchie, et cela pourrait pousser le second au départ.

Le Real Madrid écoutera les offres à partir de 50 M€ !