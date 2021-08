Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à offrir un renfort colossal à Koeman ? La réponse

Publié le 1 août 2021 à 13h00 par D.M.

Pour renforcer la défense, le FC Barcelone aurait activé la piste menant à Cristian Romero selon certains médias italiens. Mais en réalité, le joueur de l'Atalanta discuterait seulement avec Tottenham.

Après avoir mis la main sur Sergio Agüero, Memphis Depay, Emerson Royal et Eric Garcia, le FC Barcelone va maintenant s’atteler à faire partir ses indésirables. Et pour cause, le club catalan doit absolument dégraisser son effectif et alléger la masse salariale pour prolonger le contrat de Lionel Messi. Parmi les joueurs concernés par un départ : Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Deux départs qui pourraient affaiblir le poste de défenseur central. Pour renforcer ce secteur de jeu, le FC Barcelone suivrait un joueur de Serie A.

Romero proche de Tottenham