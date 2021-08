Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Al-Khelaïfi... Une grosse confirmation tombe pour Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 13h10 par D.M.

En interne, Nasser Al-Khelaïfi ne cacherait pas son inquiétude au sujet de Kylian Mbappé. Le président du PSG voudrait prolonger son contrat, mais le joueur serait déterminé à rejoindre le Real Madrid.

Pour prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé voulait obtenir des garanties sportives. Avec les arrivées de Sergio Ramos, d’Achraf Hakimi, de Gianluigi Donnarumma, de Georginio Wijnaldum et de Lionel Messi, l’international français est servi. Pourtant, le joueur n’a toujours pas répondu favorablement à la proposition transmise par Nasser Al-Khelaïfi. Présent face au média ce jeudi à l’occasion de la présentation de Messi, le président du PSG a fait passer un message à Mbappé : « Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre ».

Mbappé ne souhaite pas prolonger et veut rejoindre la Liga en 2022