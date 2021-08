Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta entrevoit le bout du tunnel pour Samuel Umtiti !

Publié le 12 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Devenu indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti est sur le départ. Benfica serait intéressé et prêt à faire une offre, mais son salaire poserait encore problème...

Départ de Lionel Messi ou non, les finances sont encore dans le rouge à Barcelone. Pour le moment, Joan Laporta n’a même pas pu enregistrer ses recrues. Un problème conséquent à seulement trois jours du premier match de Liga. Et au niveau des départs, cela ne s’active pas vraiment. Miralem Pjanic patiente toujours, pendant que Martin Braithwaite ne se serait toujours pas résigné à partir. Contre toute attente, c’est le dossier Samuel Umtiti qui pourrait se décanter le plus vite.

Benfica à fond sur Umtiti, mais…