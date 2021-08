Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola n’y aura pas cru assez pour Lionel Messi…

Publié le 12 août 2021 à 12h30 par T.M.

Si le PSG a donc raflé la mise pour Lionel Messi, il faut dire que le club de la capitale était bien seul pour accueillir l’Argentin. Alors que l’Argentin aurait pu être l’une des priorités de Pep Guardiola à Manchester City, dans le nord de l’Angleterre, on a finalement pris d’autres décisions.

Personne ne s’y attendait, pourtant, le FC Barcelone a dû s’y résoudre. Alors que Joan Laporta souhaitait absolument prolonger Lionel Messi et que ce dernier était d’accord pour cela, le club catalan n’a finalement pas pu offrir ce nouveau contrat à l’Argentin pour des raisons économiques. Jeudi dernier, le Barça a alors publié un communiqué fracassant, annonçant le départ de Lionel Messi. Un feuilleton s’est alors ouvert pour savoir où rebondirait le sextuple Ballon d’Or et forcément, les destinations étaient peu nombreuses : le PSG, Manchester City… Grâce à leur puissance financière, ces deux clubs peuvent se permettre de s’offrir la Pulga et c’est finalement Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qui ont fait le gros coup du côté de Paris. Pourtant, les Citizens auraient pu avoir leur mot à dire. En effet, grâce à Pep Guardiola, dont Lionel Messi est très proche depuis leur aventure ensemble à Barcelone, le club du nord de l’Angleterre avait un argument de poids à faire valoir. D’ailleurs, l’été dernier, quand il souhaitait quitter la Catalogne, la priorité de Messi était de rejoindre Manchester City.

Manchester City avait d’autres plans !