Mercato - PSG : La grosse annonce du PSG sur le salaire de Lionel Messi !

Publié le 12 août 2021 à 11h10 par T.M.

En débarquant au PSG, Lionel Messi a signé un juteux contrat avec bien évidemment un salaire XXL. Et à propos de cette rémunération, des précisions ont été apportées.

Mardi soir, le PSG a donc officialisé l’arrivée de Lionel Messi. Alors qu’on pensait que l’Argentin allait prolonger avec le FC Barcelone, c’est finalement avec le club de la capitale qu’il s’est engagé. Un énorme contrat à propos duquel on en sait un peu plus désormais. Si le PSG a annoncé que la durée sera de deux saisons avec une troisième en option, le salaire de Messi est au coeur des discussions. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le sextuple Ballon d’Or touchera 25M€ par saison alors que Le Parisien a révélé ce mercredi soir que cela devrait tourner autour des 40M€ par saison.

Les dessous du salaire de Lionel Messi !