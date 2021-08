Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid répond au coup de pression d’Al-Khelaïfi pour Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 10h15 par T.M.

Utilisant Lionel Messi comme moyen de pression, le PSG veut à prix prolonger Kylian Mbappé. De quoi inquiéter le Real Madrid ? Pas vraiment…

Ce mercredi, le grand rendez-vous au Parc des Princes était la présentation de Lionel Messi. Mais un autre sujet s’est invité à cet événement : l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, lors de la conférence de presse en présence de la star argentine, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas échappé aux questions sur le génie français, dont l’avenir est toujours incertain, lui qui n’a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu’en 2022. Et face à la presse, le président du PSG n’a pas hésité à mettre la pression sur Mbappé : « Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ».

« Nous restons calmes avec lui »