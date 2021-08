Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a-t-il raison de mettre la pression sur Mbappé ?

Publié le 12 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Profitant de l'arrivée de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé un message très clair à Kylian Mbappé qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Mais la communication du président du PSG est-elle la bonne ?

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a jamais caché qu'il ferait du projet sportif sa priorité pour son avenir. Et cela tombe bien puisqu'au PSG, il est servi. En effet, en recrutant Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi, le club de la capitale s'est bâti un effectif sans équivalent, ce qui devrait convaincre Kylian Mbappé. C'est en tout cas ce que pense Nasser Al-Khelaïfi, interrogé sur l'avenir de son attaquant à l'occasion de la présentation de Lionel Messi. « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », assure-t-il devant les médias. Un sacré coup de pression. Mais est-ce la bonne solution pour convaincre Kylian Mbappé ?

Un coup de pression efficace ?