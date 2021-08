Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup magistral du Qatar avec Lionel Messi !

Publié le 12 août 2021 à 18h10 par A.M. mis à jour le 12 août 2021 à 18h14

Bien qu'il ait signé libre au PSG, Lionel Messi n'aurait pourtant touché aucune prime à la signature, ce qui rend cette opération encore plus incroyable.

Mardi soir, le PSG a officialisé l'arrivée de Lionel Messi qui n'a pas pu prolonger son contrat au FC Barcelone. L'Argentin a donc débarqué libre avec un salaire estimé à 25M€ nets annuels comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Une opération qui enchante Nasser Al-Khelaïfi. « On a été très rapides, honnêtement. Le jour où son départ de Barcelone a été annoncé, on a commencé à discuter avec lui. Ça n’a pas été difficile, sincèrement, car il voulait venir à Paris et qu’on voulait signer avec lui. C’était vraiment très facile (...) Je ne veux pas rentrer dans les détails mais ça a été vraiment rapide et facile. On a échangé avec eux et en trois-quatre jours, ça a pu se faire », confiait le président du PSG à RMC Sport .

Pas de prime à la signature pour Messi !