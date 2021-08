Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vézirian fait le point après sa bombe sur Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 15h15 par La rédaction

Alors que le PSG savoure encore l’arrivée de Lionel Messi, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. Et concernant ce dossier XXL, Thibaud Vézirian a fait le point ce jeudi.

Si tout Paris n’a d’yeux que pour la signature de Lionel Messi, un autre dossier brûlant fait trembler le PSG : la prolongation de Kylian Mbappé. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant français n’a toujours pas prolongé, et aurait, selon Thibaud Vézirian, envie de partir et demandé son bon de sortie. Le Real Madrid cet été, ou libre dans un an, personne ne sait. Mais tout commence à s’activer, surtout que Thibaud Vézirian est revenu sur sa bombe lâchée ce mercredi.

Les discussions ont repris mais Mbappé est prêt à partir