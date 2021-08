Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Plus que jamais sur les traces de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait prévu d'offrir un chèque de près de 120M€ au PSG cet été. En cas de refus de la part de Leonardo, Florentino Pérez ne compterait pas surenchérir, mais plutôt attendre l'été 2022 pour récupérer le crack français gratuitement. De son côté, Kylian Mbappé devrait annoncer sa décision finale ce lundi d'après son entourage.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a réclamé du lourd à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour rester au PSG. Et les messages du Français ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds. En effet, le président et le directeur sportif du PSG ont déjà frappé très fort cet été avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Interrogé en marge de la présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs affirmé que Kylian Mbappé n'avait plus d'excuses pour quitter le PSG. « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant » , a confié le président du PSG en conférence de presse, avant d'en remettre une couche. « Avec Messi au PSG, Mbappé va-t-il prolonger ? Les discussions avec Kylian et sa famille, je n’en parlerai jamais dans les médias. C’est entre nous. Kylian est très content de l’arrivée de Leo. Il va aider aussi. Quelques médias cherchent des problèmes. Il n’y en a pas. Il l’a dit : il veut une grande équipe. Aujourd’hui, il y a une très grande équipe, une des meilleures du monde. Il a tout pour rester ici. Je l’ai dit, il n’y a pas d’excuses pour partir » , a ajouté Nasser Al-Khelaïfi au Parisien , avant d'insister auprès de RMC Sport : « Je ne veux pas parler des discussions avec Kylian. Ça reste entre nous et sa famille. Je ne veux pas répéter la même chose à chaque fois mais c’est très clair: Kylian veut une équipe forte, et aujourd’hui on a une équipe forte. Je ne pense pas qu’il ait des raisons de demander à partir car Leo m’a dit qu’il était venu ici pour jouer avec Kylian. C’est un de ses objectifs. Kylian a aujourd’hui une des meilleures équipes au monde. Je ne pense pas qu’il va continuer car personne ne comprendrait ça » .

120M€ sinon rien pour le départ de Kylian Mbappé ?