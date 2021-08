Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annoncé à Paris, Koulibaly prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 12 août 2021 à 15h45 par D.M.

Le PSG aurait proposé la somme de 35M€ au Napoli pour tenter de s'offrir Kalidou Koulibaly. Le joueur ne resterait pas insensible à l'intérêt du club parisien, mais ne devrait pas entrer en conflit avec sa direction.

Après avoir recruté Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi est-il prêt à offrir une nouvelle recrue à Mauricio Pochettino ? Selon la presse italienne, la réponse est oui. Comme indiqué par Calciomercato.com ce jeudi, le PSG serait très intéressé par Kalidou Koulibaly, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Napoli. Le club parisien aurait même proposé 35M€ à la formation italienne, mais cette offre aurait été jugée trop faible par Aurelio De Laurentiis.

Koulibaly tenté par le PSG, mais...