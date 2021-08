Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les adieux déchirants de Lionel Messi avec ses coéquipiers !

Publié le 12 août 2021 à 15h00 par T.M.

A contre coeur, Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone. Et il a fallu l’annoncer à certains de ses coéquipiers au sein du club catalan.

Il y a une semaine encore, on imaginait Lionel Messi prolongeait avec le FC Barcelone. Finalement, aujourd’hui, l’Argentin est un joueur du PSG. Tout est allé très vite concernant le sextuple Ballon d’Or. Jeudi dernier, après une réunion entre Jorge Messi et Joan Laporta, le président blaugrana a dû se résoudre à laisser partir La Pulga, ne pouvant pas la prolonger pour des raisons économiques. Après 21 ans, Lionel Messi a donc fait ses adieux au club qui lui a tout donné. Des adieux déchirants, en témoignent ses larmes lors de sa conférence de presse. Et cela aurait également été le cas en privé.

« On n’a rien pu faire de plus »