Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi dévoile le rôle crucial de Pochettino dans son arrivée !

Publié le 12 août 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Arrivé à Paris, Lionel Messi a été présenté à la presse, ce jeudi, aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi. Par la suite, l'attaquant argentin a enchaîné les entretiens et en a profité pour évoquer sa relation avec Mauricio Pochettino.

On avait quitté Lionel Messi en larmes dimanche dernier au moment de faire ses adieux au FC Barcelone. L’attaquant argentin est réapparu souriant à l’aéroport du Bourget après avoir posé ses pieds en France. Attendu et espéré par de nombreux supporters parisiens, Lionel Messi s’est finalement engagé avec le PSG jusqu’en 2023. Présentée à la presse ce jeudi, la Pulga a livré ses impressions : « Je suis très heureux. Tout le monde sait à quel point mon départ de Barcelone a été dur. C'est difficile d'envisager un changement après autant de temps passé dans un seul club. Mais à peine arrivé ici, je me sens très heureux. Je profite bien de mon arrivée avec les miens. Tout a été très fluide. Depuis le premier jour, ils se sont positionnés. Pourtant, ce n'était pas aussi simple de trouver les conditions. ». L’international argentin a également annoncé que certains joueurs avaient discuté avec lui pour évoquer son choix : « Je connais déjà des gens ici dans le vestiaire. Neymar, bien sûr. Quand on regarde l'effectif, on voit beaucoup de possibilités d'atteindre l'objectif. Aussi bien Paris que moi recherchons la même chose. Maintenant qu'on est réunis, j'espère qu'on sera plus forts pour y arriver. Ney, Di Maria, Paredes : j'ai eu des contacts avec certains dans le vestiaire. Le vestiaire a été une motivation. Tout cela a influencé, oui ».

« Lorsque les négociations avec le PSG ont commencé, Mauricio m'a appelé »