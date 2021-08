Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie d’Al-Khelaïfi sur l’opération Lionel Messi !

Publié le 12 août 2021 à 13h15 par T.M.

Tout est désormais signé, Lionel Messi est un joueur du PSG. Une opération exceptionnelle qui s’est d’ailleurs réalisée très rapidement comme l’a souligné Nasser Al-Khelaïfi.

En à peine une semaine, l’avenir de Lionel Messi aura totalement changé. En effet, alors qu’on pensait que l’Argentin allait prolonger son contrat avec le FC Barcelone, tout a basculé jeudi dernier. Au cours d’une réunion avec Jorge Mendes, père et agent de Lionel Messi, Joan Laporta a annoncé que le Barça ne pourrait pas prolonger La Pulga. Et la nouvelle a été officialisée dans la soirée par un communiqué. Tout est ensuite allé très vite. Avec ce départ acté de l’Argentin, les regards se sont immédiatement tournés vers le PSG, qui aura donc bouclé l’arrivée du sextuple Ballon d’Or 6 jours après l’annonce de son départ du Barça.

« Je pense que c’est la négociation la plus rapide de l’histoire »