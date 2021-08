Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La relation Messi-Laporta au cœur du départ de Messi ? La réponse

Certains médias affirment que la forte détérioration de la relation Messi-Laporta serait à l’origine du départ de l’attaquant argentin. Que faut-il en penser ? Analyse.

Selon certains médias, la raison du départ de Lionel Messi ne seraient pas forcément liées à des questions financières, mais plutôt du fait de sa relation détériorée avec le président du Barça, Joan Laporta. Ces médias en veulent pour preuve que Messi a refusé de poser en photo avec Laporta lors de ses adieux. Que faut-il en penser ?

La conséquence plus que la cause

A l’analyse, s’il existe aujourd’hui une mauvaise relation entre Messi et Laporta, elle est plutôt la conséquence que la cause du départ de Messi. En effet, il est évident que le FC Barcelone, encore empêtré aujourd’hui dans ses méandres financiers malgré le départ de la star argentine, n’avait pas les moyens de prolonger son contrat. Qu’il n’y avait aucune chance que cela arrive. Si Messi en veut aujourd’hui à Laporta, c’est beaucoup plus probablement lié au fait qu’il pense que le président lui a fait croire qu’il pourrait le prolonger alors qu’il disposait des éléments pour savoir que c’était quasiment impossible.