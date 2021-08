Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a rencontré quelques problèmes de dernière minute pour Messi !

Publié le 13 août 2021 à 4h15 par T.M.

Si le PSG a fini par régler l’arrivée de Lionel Messi, cela n’a pas été sans certains obstacles durant les négociations.

En seulement 6 jours, on aura tout connu avec Lionel Messi. De l’annonce de son départ du FC Barcelone à celle de son arrivée au PSG, tout aura donc été très vite pour l’Argentin. Boucler une opération pareille a ainsi été un travail immense pour le club de la capitale qui n’a pas compté. Toutefois, malgré cette rapidité, cela a tout de même pris du temps à régler certains détails. Il faut dire qu’ils étaient nombreux à étudier, d’autant qu’il y a également eu quelques imprévus.

Les dessous du feuilleton Messi !