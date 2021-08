Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a eu très chaud pour Lionel Messi !

Publié le 12 août 2021 à 17h45 par A.M.

Bien que le PSG ait réussi à boucler assez rapidement la signature de Lionel Messi, plusieurs clubs ont tenté leur chance. En vain.

Dans la foulée du communiqué du FC Barcelone officialisant le départ de Lionel Messi, le PSG s'est rapidement mis en action pour réaliser cette opération légendaire. Et mardi, le club de la capitale a confirmé ce qui semblait encore impensable il y a quelques semaines. La star argentine est bien un joueur du PSG. Pour cela, les Parisiens ont donc négocié très rapidement afin de boucler cette opération.

Chelsea et l'Atlético dans le coup pour Messi ?