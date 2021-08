Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris a-t-il déjà perdu Mbappe ?

Publié le 12 août 2021 à 16h20 par La rédaction

Les propos du président Nasser Al-Khelaifi traduisent-ils une inquiétude sur le choix futur de Kylian Mbappe ? Décryptage.

Dans un entretien accordé à l’Equipe ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a réitéré ces phrases sans équivoque à l’intention de Kylian Mbappe, suite à la signature de Lionel Messi qui fait du projet PSG le plus séduisant : « Si on peut se résoudre à vendre Kylian Mbappé ? Je ne veux pas trop m’étendre sur le sujet. Ce qui se passe avec Kylian, j’en parle avec lui et sa famille. Après, vous connaissez ma position, elle ne change pas. Kylian est au centre de notre projet. Aujourd’hui, on a une équipe très forte, une des meilleures au monde. Je ne dis pas encore la meilleure car on a encore besoin de travailler. Mais je pense que Kylian a tout pour rester ici. Je suis très positif. Personne ne comprendrait s’il partait aujourd’hui ».

Perdu pour la prolongation ?

Ces mots exprimés publiquement tendent à confirmer que le président du PSG se montre aujourd’hui très pessimiste sur les chances d’inverser la donne au sujet d’une prolongation de Kylian Mbappe, pour l’instant clairement partant pour le Real Madrid à l’horizon 2022, date de la fin de son contrat à Paris. Sinon, le président n’irait pas aussi loin dans ses propos, ne jouerait pas autant sur la pression populaire et sur les contradictions du joueur, qui a toujours mis en avant le projet sportif comme critère numéro un.