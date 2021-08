Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va faire une grande annonce !

Publié le 12 août 2021 à 13h45 par T.M.

Et si le feuilleton Kylian Mbappé touchait enfin à sa fin ? L’attaquant du PSG pourrait en tout cas sortir très rapidement de son silence.

A l’occasion de la présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à le rappeler, Kylian Mbappé n’a désormais plus aucune raison de ne pas prolonger, lui qui réclamer une équipe compétitive. L’attaquant du PSG va-t-il alors parapher un nouveau contrat ? Depuis plusieurs mois maintenant, ce feuilleton dure et le Français ne semble pas décidé à prolonger, malgré le recrutement XXL opéré par Leonardo cet été. Forcément, cela fait le jeu du Real Madrid. Et si Mbappé est dernièrement resté mystérieusement silencieux, il pourrait sortir de son mutisme.

Rendez-vous lundi !