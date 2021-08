Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous de l’accord XXL entre Lionel Messi et le PSG !

Publié le 12 août 2021 à 16h30 par T.M.

Au terme d’un feuilleton tout aussi incroyable que rapide, le PSG a donc accueilli Lionel Messi. L’Argentin a ainsi paraphé un contrat de deux ans, avec une 3ème année en option. Un accord qui réserve encore certaines parts de mystère.

Alors que Lionel Messi s’apprêtait à parapher un nouveau contrat de 5 ans avec le FC Barcelone, l’Argentin n’a finalement pas pu apposer sa signature sur ce bail. En effet, au grand dam de Joan Laporta, les conditions économiques n’étaient pas réunies pour permettre cette prolongation. Après 21 ans passés au Barça, Messi a donc fait ses valises et quelques jours après l’annonce de son départ, c’est avec le PSG que le sextuple Ballon d’Or s’est engagé. Mardi soir, le club de la capitale a officialisé cette opération qui restera dans l’histoire du football. Désormais, le meilleur joueur du monde est donc à Paris et ce pour au moins deux saisons. En effet, Messi a paraphé un contrat jusqu’en 2023 et si une 3ème année en option est présente dans le contrat, il n’est pas certain que La Pulga reste jusqu’en 2024, ayant notamment des vues du côté des Etats-Unis et de Miami.

Quel salaire ? Quelle prime à la signature ?

Lionel Messi a donc signé un contrat de deux ans, au moins, avec le PSG, qui n’aura d’ailleurs pas déboursé la moindre indemnité de transfert pour l’Argentin. Pour autant, cette opération ne sera pas gratuite. Il y a tout d’abord la prime à la signature et les versions divergent à ce sujet. Selon les derniers échos, elle serait de l’ordre de 40M€. Toutefois, en Espagne, on a visiblement pas la même version puisque selon les informations de Marca , Messi n’aurait perçu aucune prime à la signature.



De même, les versions divergent en ce qui concerne le futur salaire XXL de Lionel Messi. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, les émoluments du nouveau joueur du PSG atteindront les 25M€ par saison. Si cette somme a été confirmé par différents médias par la suite, Le Parisien a donné un montant bien différent ces dernières heures. En effet, selon le quotidien, le salaire de Messi serait plutôt de l’ordre de 40M€ par saison.

