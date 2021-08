Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi est parti à contre coeur !

Publié le 13 août 2021 à 4h00 par T.M.

Après 21 ans, Lionel Messi a donc fini par quitter le FC Barcelone. Un départ que ne souhaitait pourtant pas l’Argentin.

L’histoire aurait voulu que Lionel Messi reste toute sa carrière au FC Barcelone. Cela ne sera finalement pas le cas. Si l’Argentin avait été retenu l’été dernier malgré ses envies de départ, cette fois, il est parti bien qu’il voulait rester. En effet, Joan Laporta et Messi étaient d’accord pour signer une prolongation de 5 ans. Problème, pour des raisons économiques, le Barça n’a pas pu réaliser cette opération et le sextuple Ballon d’Or va finalement poursuivre sa carrière loin du Camp Nou.

Messi avait prévu de rester !