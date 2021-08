Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo met la pression sur Kylian Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 2h00 par A.M.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a décidé de mettre la pression sur Kylian Mbappé, Daniel Riolo demande désormais à l'attaquant du PSG de faire preuve d'honnêteté.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat. Et l'attaquant du PSG n'a jamais caché qu'il souhaitait avant tout avoir une équipe très compétitive autour de lui. C'est désormais le cas avec le recrutement XXL du PSG et Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué de lui rappeler en conférence de presse : « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». Daniel Riolo estime désormais que Kylian Mbappé n'a plus le choix.

«Tu voulais un bon recrutement? Tu l’as. Et maintenant tu fais quoi'»