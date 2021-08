Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment Guardiola a raté l'énorme coup Lionel Messi !

Publié le 12 août 2021 à 22h15 par D.M.

Proche de recruter Lionel Messi durant l'été 2020, Manchester City n'aurait jamais été dans le coup lors de ce mercato estival. Explications.

L’impensable s’est produit. Proche d’un départ durant l’été 2020, Lionel Messi avait finalement pris la décision de rester au FC Barcelone et de prolonger son contrat. « C'est clair que j'ai fait tout ce que je pouvais pour rester. Le club a réfléchi. Je peux assurer que de mon côté j'ai fait tout mon possible. L'année dernière je ne voulais pas rester mais cette année je voulais rester. Cela n'a pas été possible » avait déclaré le joueur au moment de faire ses adieux au club catalan dimanche dernier. Mais en grande difficulté financière, le FC Barcelone n’est pas parvenu à trouver un accord avec Lionel Messi, qui a filé au PSG. Proche de rafler la mise l’année dernière, Manchester City n’a jamais été dans le coup cet été.

Manchester City s'est concentré sur d'autres dossiers