Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision radicale avec Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 9h10 par T.M.

Le PSG a réalisé un coup historique en accueillant Lionel Messi. Et malgré cette opération légendaire, Leonardo a voulu rester sobre. Explications.

A jamais, l’arrivée de Lionel Messi au PSG restera dans l’histoire du football. En effet, alors qu’on pensait que le meilleur joueur du monde resterait au FC Barcelone, cela n’a finalement pas été le cas pour des raisons économiques. Le club de la capitale a alors sauté sur l’occasion pour boucler dans des temps records l’arrivée de Lionel Messi. Pour les Qataris, un rêve s’est réalisé tandis que les fans n’en reviennent toujours pas d’avoir le sextuple Ballon d’Or dans leur club. Mais Messi ou pas Messi, Leonardo n’a pas voulu faire de folies comme cela a pu être le cas avec Zlatan Ibrahimovic ou Neymar.

Pas de Tour Eiffel pour Messi !