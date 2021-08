Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi n’y arrivera pas pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 5h15 par T.M.

Profitant de l’arrivée de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi a mis la pression sur Kylian Mbappé. Mais cela serait vain…

Ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi était tout sourire à l’occasion de la présentation de Lionel Messi au Parc des Princes. Pour le président du PSG, le coup a été immense, mais cela n’éclipse pas un autre dossier colossal : la prolongation de Kylian Mbappé. D’ailleurs, à l’occasion de Messi, Al-Khelaïfi a envoyé un message clair au Français : « Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ».

« Il ne changera pas sa décision en raison de ces pressions publiques d’Al-Khelaïfi »