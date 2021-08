Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero, Messi... Cette sortie ahurissante de Di Maria !

Publié le 13 août 2021 à 22h10 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Sergio Agüero a décidé de signer au FC Barcelone pour pouvoir jouer aux côtés de Lionel Messi. Toutefois, La Pulga n'a pas pu prolonger au Barça et s'est engagé en faveur du PSG. Comme l'a annoncé Angel Di Maria, El Kun a très mal vécu le retour avorté de Lionel Messi à Barcelone.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, Sergio Agüero a décidé de rejoindre le FC Barcelone pour porter les mêmes couleurs que Lionel Messi. Mais malheureusement pour El Kun , la prolongation de La Pulga avec le Barça ne s'est pas concrétisée. Alors que Lionel Messi a finalement signé au PSG, Sergio Agüero le vivrait très mal, comme l'a confié Angel Di Maria.

«L'arrivée de Lionel Messi au PSG ? El Kun veut se suicider»