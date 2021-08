Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La guerre est déclarée entre Laporta et Bartomeu pour Messi !

Publié le 13 août 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 13 août 2021 à 20h35

Alors que Joan Laporta a clairement pointé du doigt la responsabilité de la direction de Josep Maria Bartomeu dans le départ de Lionel Messi, le second cité lui a répondu dans une lettre ouverte ce vendredi.

Le feuilleton Lionel Messi est encore loin d’être terminé au FC Barcelone. En effet, si l’attaquant de 34 ans au pied gauche magique a rejoint le PSG cette semaine en paraphant un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option, le sujet de son départ cristallise toujours des tensions au sein du club catalan. Et pour cause, certains pointent du doigt la responsabilité de Joan Laporta, lui qui aurait refusé l’accord avec La Liga pour le fond d’investissement CVC afin de sauvegarder le projet de la Super Ligue européenne, et ce alors que cet accord aurait pu permettre au Barça de conserver Lionel Messi. De même, le fait que SPORT ait révélé ce vendredi que le FC Barcelone devra verser 52 M€ à Lionel Messi dans les prochains mois, somme correspondant au report de son salaire, a fait grincer les dents de certains observateurs. Cependant, alors qu’il est maintenant pointé du doigt, Joan Laporta avait affirmé que la gestion de l’ancienne direction présidée par Josep Maria Bartomeu était à l’origine de l’état financier désastreux des Blaugrana et donc, par lien de cause à effet, du départ de Lionel Messi. Cependant, ces accusations ne passent pas auprès de l’ancien président du FC Barcelone. Ce dernier a ainsi tenu à lui répondre par le biais d’une très longue lettre publiée par Mundo Deportivo constituée de dix points. La revendication est simple : demander au président actuel du Barça de clarifier sa position sur différents sujets et d’assumer ses responsabilités. Voici les deux derniers points de celle-ci, le neuvième résumant les huit premiers et le dixième abordant la question de l’audit financier réalisé par la direction de Joan Laporta lors de sa prise fonction.

« Ma volonté à cet égard reste la même : offrir aux Socios un maximum de transparence »