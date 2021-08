Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Al-Khelaïfi… La pression s’intensifie sur Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, le club de la capitale semble clairement avoir décidé d’adopter une stratégie offensive avec son numéro 7.

Nous sommes à un an de la fin du contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et, pourtant, rien ne semble n’avoir avancé dans l’optique d’une prolongation. Pire encore, malgré les relances répétées de sa direction, l’attaquant âgé de 22 ans ne consent toujours pas à l’idée de parapher un nouveau bail. Et si on aurait pu penser que le mercato cinq étoiles du PSG cet été pourrait le conduire à être davantage enclin à signer un nouveau contrat, il n’en est rien, alors même qu’il demandait des garanties sportives pour s’engager sur le long terme avec le club parisien. Même l’arrivée de Lionel Messi ne trouve pas grâce à ses yeux comme le10sport.com vous l’a révélé ce jeudi. Ainsi, dans un contexte où le Real Madrid songerait à lancer une offensive à 120 M€ pour recruter Kylian Mbappé si l’on en croit les informations de la Cadena SER , il semble clair que Paris a maintenant décidé de sortir les griffes avec l’ancien joueur de l’AS Monaco.

« Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif »

En effet, il n’a échappé à personne que l’approche du PSG avec son crack français n’est plus du tout la même depuis plusieurs semaines. Caressé dans le sens du poil un temps, Kylian Mbappé est maintenant subtilement pointé du doigt par ses supérieurs qui, en plus d’assurer de sa continuité dans l’effectif cette saison, n’hésitent pas à le mettre face à ses contradictions. Il réclamait une équipe de top niveau pour prolonger ? Là voilà face à lui avec les arrivées successives de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ainsi que Lionel Messi, et ce tandis que Neymar a de son côté prolongé au printemps dernier. Et c’est précisément le discours qui a été tenu par Nasser Al-Khelaïfi ce mercredi lors de la conférence de presse de La Pulga au Parc des Princes : « Tout le monde connait le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ».



Le patron du PSG ne s’est d’ailleurs pas arrêté en si bon chemin dans la mesure où il a ensuite rabâché à tous les médias auxquels il a accordé un interview ses intentions vis à vis de Kylian Mbappé, là encore en le mettant face à ses responsabilités. « Avec Messi au PSG, Mbappé va-t-il prolonger ? Les discussions avec Kylian et sa famille, je n’en parlerai jamais dans les médias. C’est entre nous. Kylian est très content de l’arrivée de Leo. Il va aider aussi. Quelques médias cherchent des problèmes. Il n’y en a pas. Il l’a dit : il veut une grande équipe. Aujourd’hui, il y a une très grande équipe, une des meilleures du monde. Il a tout pour rester ici. Je l’ai dit, il n’y a pas d’excuses pour partir », a par exemple lâché Nasser Al-Khelaïfi auprès du Parisien .

« Je pense qu'il ne trouvera nulle part une meilleure équipe »