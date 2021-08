Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino annonce la couleur pour l'avenir de Mauro Icardi !

Publié le 13 août 2021 à 16h45 par La rédaction

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a réaffirmé qu’il comptait sur Mauro Icardi, lui qu'on annonce pourtant sur le départ du PSG à l'occasion de ce mercato.

Poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG dans le but de récupérer une belle somme d’argent et se rapprocher de 180M€ promis à la DNCG, Mauro Icardi est toujours un joueur de Mauricio Pochettino à un peu plus de deux semaines de la fin du mercato. Des clubs italiens se seraient pourtant penchés sur son cas sans aller plus loin pour l’instant. Et plus les jours passent, plus la probabilité de voir Icardi continuer à porter le maillot du PSG cette saison s’accroit.

« Il fait partie de l’effectif »