Mercato - PSG : Ça se précise pour Mauro Icardi…

Publié le 13 août 2021 à 10h10 par La rédaction

Pas vraiment dans les plans du PSG, Mauro Icardi pourrait quitter le club parisien cet été.

Le PSG avait fixé pour objectif de vendre pour 180M€ cet été devant la DNCG. Le club de la capitale est encore loin du compte. Seul Mitchel Bakker a quitté l'effectif de Mauricio Pochettino pour la somme de 7M€. Après avoir conclu le dossier Messi, Leonardo s’est remet donc en quête de trouver des portes de sortie pour des joueurs pas vraiment désirés par Mauricio Pochettino. Parmi eux, Mauro Icardi. Et l’avenir de l’Argentin pourrait s’inscrire de l’autre côte des Alpes.

Un retour en Italie ?