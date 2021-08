Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi passe à l’action après l'arrivée de Messi !

Publié le 11 août 2021 à 18h45 par A.C.

Wanda Nara, compagne et agent de Mauro Icardi, ratisse le marché pour trouver un nouveau club au numéro 9 du Paris Saint-Germain

Ces dernières années, plusieurs sources à l’étranger ont parlé d’une cohabitation impossible entre Mauro Icardi et Lionel Messi. Cela s’est vérifié en sélection argentin et pourrait se répéter au Paris Saint-Germain. Pour La Gazzetta dello Sport , il serait tout bonnement impossible de voir les deux hommes jouer ensemble à Paris et d’ailleurs L’Équipe a récemment expliqué qu’Icardi serait l’un des premiers joueurs susceptibles de quitter le PSG cet été. Mais pour aller où ?

Mourinho aurait rembarré Wanda Nara