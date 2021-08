Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Messi, Nasser Al-Khelaïfi met la pression sur Kylian Mbappé !

Publié le 11 août 2021 à 16h30 par La rédaction

Malgré l’arrivée récente de Lionel Messi, Kylian Mbappé n’a toujours pas clarifié sa situation. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant français n’a pas prolongé. Nasser Al-Khelaïfi en a donc profité pour lui remettre la pression.

A l'ouverture du mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi n’avait d’yeux que pour la prolongation de Kylian Mbappé. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant français laissait planer le doute concernant son avenir. Au mois d’août, rien n’a changé. Ou presque, puisque Lionel Messi est venu renforcer les rangs du PSG. Une recrue star qui pourrait bien contrecarrer les envies d’ailleurs de Kylian Mbappé. Pour le moment, le champion du monde 2018 ne s’est pas encore exprimé sur l’arrivée du sextuple ballon d’or. En revanche, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de lui glisser un message lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi : « Tout le monde connait le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». Une déclaration à laquelle ne devrait pas échapper Kylian Mbappé. Pour le moment, c’est tout un club qui patiente car d’après les informations du journal AS , l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne souhaiterait pas prolonger son contrat avec le PSG. Ce qui n'empêche pas le président du club de la capitale de lui mettre la pression.

« Je l’ai dit, il n’y a pas d’excuses pour partir »