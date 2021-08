Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi ne veut pas voir Messi à Paris !

Publié le 8 août 2021 à 21h45 par A.C.

Coéquipier en sélection, Mauro Icardi et Lionel Messi ne semblent pas vraiment pressés de se retrouver au Paris Saint-Germain.

C’est officiel. Après le FC Barcelone et Joan Laporta, c’est Lionel Messi qui a confirmé ce dimanche son départ. Le sextuple Ballon d’Or a paru très ému lors d’une conférence de presse organisée au Camp Nou, avec notamment plusieurs de ses coéquipiers présents. Sur le10sport.com, nous vous avons expliqué qu’il pourrait notamment rebondir au Paris Saint-Germain, qui lui a récemment transmis une offre. Il pourrait d’ailleurs y retrouver Neymar, Angel Di Maria, mais également Mauro Icardi, avec qui Messi a connu quelques problèmes en sélection.

Entre Icardi et Messi, la cohabitation est impossible