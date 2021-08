Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vraie raison du départ de Messi du FC Barcelone...

Publié le 9 août 2021 à 7h15 par A.C.

Après plus de vingt années passées au FC Barcelone, Lionel Messi a annoncé son départ ce dimanche.

C’est un jour historique pour le FC Barcelone. L’enfant du club, la star qui a écrit en grande partie l’histoire récente barcelonais, va partir. Après que le Barça n’ait lâché la bombe via un communiqué et que le président Joan Laporta en a expliqué les raisons, Lionel Messi a pris la parole ce dimanche pour confirmer son départ. « Je suis arrivé à 13 ans. Après 21 ans passés ici, je pars avec ma femme, en tant que Catalan et Argentin. J’ai vécu dans cette ville. Il va falloir quelques années avant de revenir. J’ai promis à mes enfants qu’on reviendrait » a expliqué le sextuple Ballon d’Or, en conférence de presse. « J’ai connu des choses heureuses, d’autres moins. Cela m’a permis de grandir et de devenir la personne que je suis aujourd’hui. Ce club, ce maillot font partie de moi. Je n’aurais jamais imaginé que je dirais adieux à tout cela. Mais c’est ainsi ». En Catalogne, on assure que c’est à cause du plafond salarial instauré par la Liga que le FC Barcelone n’a pas pu garder Messi, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a été approché par le Paris Saint-Germain.

Messi pas convaincu par le recrutement du Barça