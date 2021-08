Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout va bien se passer pour l’après Lionel Messi…

Publié le 9 août 2021 à 3h45 par T.M.

A partir de maintenant, le FC Barcelone va donc devoir apprendre à vivre sans Lionel Messi. Si cela ne s’annonce pas simple, l’Argentin ne s’en fait pas pour son club formateur.

Du côté du FC Barcelone, on savait que ce moment allait arriver. Mais en Catalogne, on aurait aimé qu’il arrive le plus tard possible. Finalement, c’est à partir de maintenant qu’il va falloir faire sans Lionel Messi. Au grand dam de Joan Laporta, l’Argentin a quitté le Barça où il n’a pas pu signer de nouveau contrat pour des raisons économiques. Le challenge va donc être grand pour Ronald Koeman, qui aura la lourde mission de reconstruire après le départ de Messi. Va-t-il y arriver ? A ce sujet, La Pulga est plutôt confiante concernant l’avenir du FC Barcelone…

« Ça va bien se passer »