Mercato - PSG : Tout est bouclé pour Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 21h15 par D.M.

L'arrivée de Lionel Messi au PSG ne ferait plus aucun doute selon plusieurs médias. Le joueur devrait passer sa visite médicale ce lundi avant de s'engager avec le club parisien.

Ce dimanche, Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone lors d’une conférence de presse organisée au Camp Nou. Et le joueur n’a pas échappé aux interrogations sur son avenir et notamment sur une possible arrivée au PSG : « Le PSG est une possibilité, mais rien n'est fait avec personne. Quand le communiqué est sorti, j'ai eu beaucoup d'appels, plusieurs clubs, mais il n'y a rien de fait. Mais on parle, oui » . Mais en réalité, les négociations se sont accélérées, ces dernières heures, entre les deux parties. Selon RMC Sport, un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et Lionel Messi, attendu dans les prochaines heures dans la capitale.

Pour Messi, il ne manque plus que la visite médicale