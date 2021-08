Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Al-Khelaïfi prépare un nouveau coup titanesque à 0€ !

Publié le 8 août 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba devrait finalement rester à Manchester United cette saison Mais un départ gratuit en 2022 ne serait pas exclu.

C’est une image que les fans de football et notamment du FC Barcelone ne pensaient jamais voir. Arrivé en 2000 en Catalogne, Lionel Messi a fait ses adieux à son club de cœur ce dimanche lors d’une conférence de presse organisée au Camp Nou. Les dirigeants du FC Barcelone ont tenté de prolonger le contrat de la star argentine, mais sa situation financière était trop catastrophique. Même s’il n’a pas voulu confirmer son départ au PSG, Lionel Messi devrait se rendre en France dans les prochaines heures afin de signer un contrat avec le club de la capitale. Une arrivée, qui a de lourdes répercussions sur un autre dossier présent dans le bureau de Nasser Al-Khelaïfi, celui qui concerne Paul Pogba. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, le milieu de terrain s’interrogerait sur son avenir et est annoncé par certains médias sur le départ. Pogba serait la grande priorité de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain. Le PSG aurait pris la température auprès de son entourage, mais les efforts des dirigeants parisiens resteront vains.

Manchester United ne veut pas négocier le départ de Pogba

Selon les informations du Parisien, Paul Pogba n’a que très « peu de chances » de rejoindre le PSG cet été. Et pour cause, Manchester United n’aurait pas l’intention d’écouter les offres pour son milieu de terrain, à moins d’une offre exceptionnelle supérieure à 75M€. Un montant que n’a pas l’intention de dépenser le club de la capitale, focalisé sur le dossier Lionel Messi. Le PSG n’aurait pas l’intention de forcer la main et de formuler une offre, cet été, à la formation mancunienne, qui a de grandes chances de conserver le joueur pourtant prêt à rejoindre la Ligue 1. En effet, le champion du monde 2018 ne restait pas insensible au projet parisien et était prêt à faire ses valises cet été. Malheureusement pour lui, Manchester United a campé sur ses positions et espère même, dans les prochaines semaines, trouver un accord avec Paul Pogba pour prolonger son contrat. Dans le cas contraire, le PSG pourrait bien tenter de le recruter gratuitement en 2022.

Le PSG donne rendez-vous à Pogba en 2022