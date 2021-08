Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme vague de départs après l'arrivée de Messi ?

Publié le 8 août 2021 à 15h30 par H.G.

Alors que le PSG est sur le point de s’attacher les services de Lionel Messi, le club de la capitale devrait maintenant passer à l’action pour dégraisser son effectif.

Il n’y a désormais presque plus de doute, Lionel Messi deviendra un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. En effet, le club de la capitale est passé à l’action pour le récupérer depuis que le FC Barcelone a annoncé qu’il n’était pas en mesure de prolonger le contrat de son emblématique attaquant en raison de ses soucis financiers. Et à l’occasion de sa conférence de presse ce dimanche visant à faire ses adieux au Barça, l’international argentin a lui-même reconnu des discussions avec le PSG : « Le PSG ? C’est une possibilité. Aujourd’hui, il n’y a rien de régler. Il y a plusieurs qui se sont intéressés. Rien n’est fermé, tout est ouvert ». Cependant, en réalité, les choses sont bien plus avancées. Comme révélé par le10sport.com, une offre lui a été transmise pour un contrat de deux ans assorti d’un salaire de 25 M€/an net. Et cela est maintenant confirmé dans toute la presse, celle-ci envoyant maintenant à l’unanimité Lionel Messi au PSG dans les prochaines heures avec une possible officialisation de son arrivée ce lundi.

Pas moins de dix joueurs pourraient partir !