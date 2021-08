Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est attendu de pied ferme à Paris !

Publié le 8 août 2021 à 14h10 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait très bientôt rejoindre le PSG dans les prochains jours, les joueurs parisiens s’imagineraient déjà à l’entrainement avec l’Argentin.

C’est une énorme bombe qui est tombée ce jeudi soir : Lionel Messi ne jouera plus au FC Barcelone. Incapable de le prolonger en raison de ses soucis financiers, le club catalan a ainsi annoncé son départ, et c’est maintenant le PSG qui pourrait en profiter ! En effet, le club de la capitale travaille d’arrache-pied depuis ces derniers heures afin de convaincre l’Argentin de rejoindre ses rangs où il pourrait retrouver ses amis que sont Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes ou encore Marco Verratti en signant un contrat de deux ans assorti d’une année optionnelle supplémentaire.

Les jeunes sont fous de l’arrivée de Lionel Messi !