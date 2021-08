Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie en interne sur l’arrivée de Messi !

Publié le 8 août 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que Lionel Messi serait tout proche de rejoindre le PSG, son arrivée serait vraiment très attendue en interne.

Selon toute vraisemblance, c’est du côté du PSG que l’avenir de Lionel Messi s’écrira très bientôt. En effet, tandis que le FC Barcelone s’est montré incapable de le prolonger, le club de la capitale est passé à l’action pour le recruter et serait maintenant tout proche d’un accord contractuel avec son entourage afin d’enregistrer son arrivée. Ainsi, après avoir fait ses adieux au Barça ce dimanche à midi, Lionel Messi pourrait très bientôt prendre la direction de Paris afin de régler son arrivée. Et celle-ci semble clairement attendue au sein de l’écurie francilienne…

« On va avoir la plus belle équipe de l'histoire, c'est un truc de malade »