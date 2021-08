Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une clause spéciale Qatar pour Messi ? La réponse !

Publié le 8 août 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi devrait selon toute vraisemblance rejoindre le PSG, rien ne l’obligerait pour autant à être présent lors de la Coupe du monde 2022 du côté du Qatar.

La fin de la carrière de Lionel Messi se déroulera au PSG. En effet, celui qui a officiellement quitté le FC Barcelone ce jeudi en raison de l’incapacité du club catalan à boucler sa prolongation devrait rebondir à Paris dans les prochaines heure et arriver dans la capitale française dès ce dimanche en fin de journée avant de voir sa venue être officialisée ce lundi par les vice-champions de France. De quoi offrir au Qatar l’occasion d’avoir une magnifique vitrine pour sa Coupe du monde 2022, l’état-major du PSG pouvant se targuer d’avoir dans l’effectif de son club Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé si ce dernier reste bien à Paris et qu’il prolonge.

Aucune clause pour la Coupe du monde 2022 n’est présente dans le contrat de Lionel Messi