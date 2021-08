Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce de Pochettino sur Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 8h15 par T.M.

Si le PSG a repris la Ligue 1 ce samedi, on ne parlait que de Lionel Messi en marge de cette rencontre à Troyes. Et Mauricio Pochettino a encore dû répondre aux questions sur le sujet.

Ce dimanche, à midi, Lionel Messi tiendra une conférence de presse à Barcelone. Alors que l’Argentin devrait livrer ce qu’il a sur le coeur au moment de quitter le club catalan, l’une des questions est de savoir s’il annoncera sa prochaine destination. Et à ce sujet, il ne semble pas vraiment y avoir de doute. D’heure en heure, son arrivée au PSG se précise où Neymar, Angel Di Maria ou encore Mauricio Pochettino l’attendent à bras ouverts. Ce samedi soir, l’entraîneur du PSG s’est d’ailleurs de nouveau confié sur le cas Messi.

« Comme je l’ai dis déjà, on y travaille »